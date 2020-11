Virgin Limited Edition riapre a dicembre alle Isole Vergini Britanniche

10:28

Virgin Limited Edition, la collezione di proprietà di lusso di Sir Richard Branson nelle isole Vergini Britanniche, riapre a dicembre.

Prima ad aprire, scrive Travel Pulse, sarà Necker Island, la proprietà più importante: dal 1° dicembre torna infatti operativa dopo due anni di costruzione in seguito all'uragano Irma del 2018.



Debutta per la prima volta la nuova proprietà a Moskito Island, sede della Branson Estate: nel resort sono incluse anche nuove proprietà private di superlusso disponibili per l'affitto. Entrambe le isole, Moskito e Necker, sono raggiungibili tramite jet privato. O. D.