Ariosto Social Club: nuove formule di ospitalità nascono

12:19

Non solo un negozio e non più un semplice hotel, ma una location ibrida con diversi servizi: apre il 3 dicembre a Milano lo store Ariosto Social Club, primo tassello di un progetto di più ampio respiro che coinvolge il gruppo alberghiero Brera Hotels.

L'obiettivo è offrire una nuova formula di ospitalità in quello che un tempo era l'ex hotel Ariosto, ristrutturato con un investimento di sette milioni di euro da Brera Hotels, guidato dall'imprenditore Emanuele Vitrano.



All'inaugurazione dello store, ideato e gestito dalla voce storica di RTL 102.5 Valeria Benatti e aperto solo su appuntamento per private sales, seguiranno l'apertura dell'Apartment Hotel, con appartamenti di pregio per brevi soggiorni, di una palestra, un parrucchiere, una spa e un bistrot, tutto in un unico luogo. O. D.