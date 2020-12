Federalberghi e Fiona May per l'evento digital “Il salto in lungo del settore turismo”

13:33

In questo complicato ed eccezionale periodo storico, gli albergatori si stanno interrogando su come affrontare l’incombenza di una crisi senza precedenti per il turismo, ma anche sulle possibili direttrici verso le quali evolverà questo settore, per essere pronti a guidare il cambiamento anziché subirlo.

E mentre si è impegnati a ragionare su questo nuovo percorso, si legge su Hotelmag, è utile introdurre un momento di riflessione e analisi comune attraverso l’evento digital “Il salto in lungo del settore turismo. Come affrontare il cambiamento”, organizzato dalla Federalberghi con la campionessa olimpica Fiona May – cui è dedicato un servizio sul nuovo numero di Turismo d’Italia – come in una sorta di allenamento di squadra volto a comprendere meglio quello che si sta vivendo e quale debba essere l’atteggiamento da assumere per poter essere pronti ad affrontare la sfida della rinascita e del rilancio del turismo italiano. In modalità Dad, albergatori junior e senior, studentesse e studenti, docenti e presidi, direttori di associazioni, si sono ritrovati nella stessa ‘aula’ per gettare le basi di un cambiamento positivo.



Un anello importante di questa catena è rappresentato dal mondo dell’istruzione, in particolare quella realizzata negli istituti più prossimi al mondo della ricettività, ovvero le scuole alberghiere.



L’iniziativa del webinar “Il salto in lungo del settore turismo. Come affrontare il cambiamento” rientra in un più ampio programma formativo di Federalberghi, che ha avviato un tavolo di confronto con Re.Na.I.A. (Rete degli istituti alberghieri), che mettendo a confronto albergatori, presidi, insegnanti e studenti.