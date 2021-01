15:38

Federalberghi e Google collaborano per la realizzazione di alcuni strumenti per lo sviluppo della digitalizzazione del settore turistico italiano.

Per presentare il cruscotto di strumenti messi in campo da Big G per il settore, è stata organizzata una tavola rotonda online dal titolo rotonda “Google per il Turismo italiano”, che si svolgerà lunedì 25 gennaio alle 11.



Nel corso dell’incontro verranno presentati il programma formativo online gratuito modellato per gli imprenditori e i dipendenti del turismo, nonché la piattaforma “Hotel Insights”, che si pone l'obiettivo di sostenere il comparto alberghiero fornendo gratuitamente informazioni utili ad intercettare la domanda turistica potenziale.



Su questa piattaforma sono disponibili anche contenuti elaborati da Federalberghi.



Per partecipare è necessario iscriversi a questo link.