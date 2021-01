Logis Hotels lancia il nuovo gestionale 5Stelle

16:24

Un nuovo gestionale che consente flessibilità e semplicità dai preventivi personalizzati alla gestione di prenotazioni e check-in, dalla gestione del conto a quella delle richieste extra. È Property Management System 5Stelle*, il gestionale sviluppato interamente su cloud e messo a disposizione da Logis Hotels per i proprietari delle strutture associate in Italia.

“Siamo felici di fornire uno strumento di gestione integrata unica ai nostri albergatori -. commenta Karim Soleilhavoup, direttore generale del gruppo Logis Hotels -. Quello che abbiamo affrontato nei mesi scorsi e la difficile situazione in cui versa il settore alberghiero ci ha insegnato l’importanza della flessibilità e della semplicità. L’implementazione di un’unica interfaccia dalla quale gestire da remoto ogni richiesta è un ulteriore valore aggiunto che offriamo ai suoi albergatori per garantire ai clienti un’esperienza che li faccia sentire coccolati e accolti”.



Il nuovo Pms messo a disposizione da Logis permette agli albergatori di avere a portata di mano tutte le task di gestione di un cliente in un’unica interfaccia. Tra i vantaggi c’è anche la funzione che consente di trasmettere automaticamente le tariffe e la disponibilità di camere al centro di prenotazione europeo di Logis, permettendo così di commercializzare le camere degli hotel italiani in tutta Europa e non solo in Italia.