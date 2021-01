Sandals and Beaches Resorts: Dominik Riber è il nuovo managing director Europa

14:27

Pubblicità

Dominik Riber (nella foto) è il nuovo managing director Europa di Sandals and Beaches Resorts. Riber assume la carica di responsabile della strategia e della crescita della società nell’area europea, guidando un team formato da sette sales manager e business development manager dislocati in tutta l’Europa continentale.



Anche in una fase particolarmente delicata, Sandals and Beaches Resorts presenta un’offerta che spicca nel panorama internazionale per le misure di sicurezza sanitaria straordinarie attuate,riconosciute con il Platinum Protocols of Cleanliness. Inoltre, la catena prosegue sulla via degli investimenti con due nuove proprietà nelle isole di St. Vincent e Curaçao.



“Pensiamo che ci siano buone opportunità di crescita per i Sandals and Beaches Resorts in Europa: proprio alla luce di questo abbiamo acquisito Sandals Curaçao, alla fine dello scorso anno. Sebbene in precedenza avessimo già una presenza nella regione dei paesi di area linguistica tedesca, in Italia, Francia e nell’Europa orientale, ora intendiamo consolidare questo posizionamento con la nomina di Dominik Riber e del suo team di esperti - ha spiegato Jeff Clarke, direttore operativo di Unique Vacations International -. Per molti dei nostri clienti, il 2021 rappresenterà l’anno in cui saranno raggruppate due stagioni di vacanze in un unico viaggio e nostra intenzione è proprio quella di soddisfare questa aspettativa quando saremo nuovamente in grado di viaggiare”.



Svenja Wendlandt e Juliette Thronberens gestiranno le vendite in Europa centrale e settentrionale insieme a Magalie Sueur quale business development manager, mentre Christian Casagrande e Valentine Noe saranno responsabili vendite in Europa meridionale. Elena Sokolova gestirà il mercato in Europa orientale.

Insieme, il team lavorerà per incrementare le vendite e accrescere la consapevolezza del marchio, sia direttamente sia tramite le agenzie di viaggi e in partnership con tour operator in ogni regione.