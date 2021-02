IHG rinnova il marchio e il racconto dei suoi 16 brand

12:45

Un rinnovamento che va incontro alle nuove esigenze dei consumatori, in particolare per i clienti più giovani, nonché per i proprietari di hotel, colleghi e futuri talenti in tutto il mondo. IHG, il colosso alberghiero che comprende 16 brand, ha modificato la sua presenza visiva mutando il suo marchio in IHG Hotels & Resorts.

“L’evoluzione del nostro marchio articola il modo in cui portiamo il nostro obiettivo di ‘True Hospitality for Good’ a nuova vita per i nostri ospiti, proprietari di hotel, colleghi e comunità” spiega Claire Bennett, chief customer officer.



Ma l’evoluzione non si ferma al brand della casa madre: IHG Hotels & Resorts ha infatti deciso di organizzare i suoi 16 marchi in 4 diverse collezioni, per aiutare i clienti a scegliere l’esperienza giusta per loro.



The Luxury and Lifestyle Collection comprende Six Senses Hotels Resorts Spa, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo e si indirizza a rendere ogni viaggio un’esperienza straordinaria.



In The Premium Collection sono inseriti Hualuxe Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, Anche Hotel e Voco Hotels, mentre in The Essentials Collection trovano spazio Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid Hotels.



Infine, uno spazio particolare è quello di The Suites Collection dedicato ai soggiorni più lunghi con tutte le comodità di casa e comprende Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacation e Candlewood Suites.