09:22

Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca sceglie un’immagine cruda per descrivere la situazione del comparto alberghiero in Italia: “Un campo arato le cui piantagioni sono state spazzate via”.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il direttore di TTG Italia Remo Vangelista prende le mosse proprio dalle parole del numero uno dell’associazione, riprese dall’editoriale dell’ultimo numero di Turismo d’Italia (il magazine edito da IEG, la casa editrice che pubblica anche TTG Italia), per una riflessione sullo stato del turismo in questi mesi difficilissimi.