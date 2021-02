Capri, l’hotel La Palma riaprirà sotto insegne Oetker Collection

12:58

Seconda vita per l’hotel La Palma di Capri. Il più iconico e antico albergo dell’isola, pochi mesi fa a rischio chiusura definitiva, si appresta a entrare nel portfolio di Oetker Collection.

Secondo quanto si apprende da ilsole24ore.it, il prestigioso marchio di lusso ha infatti scelto la struttura per il suo debutto in Italia.



L’albergo è attualmente in ristrutturazione. L’arredamento degli interni sarà curato dallo studio romano Delogu Architects, mentre sarà affidata a Tihany Design la ristrutturazione del ristorante, della piscina, del centro benessere e del beach club.



La cucina invece sarà affidata al famoso chef Gennarino Esposito.



L’apertura al pubblico dovrebbe avvenire nell’aprile del 2022. E l’hotel potrebbe non essere l’unico indirizzo nel mirino di Oetker Collection. Sembra infatti che alla collezione potrebbe aggiungersi una struttura a Roma nel 2023.