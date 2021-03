I Residence Inn by Marriott sbarcano in Europa

14:21

Marriott International compie un nuovo passo nel Vecchio Continente, e, grazie ad un accordo con la danese Core Hospitality, sbarca nei Paesi del Nord Europa con il Residence Inn by Marriott Copenhagen, Nordhavn.

La costruzione è iniziata nel secondo trimestre del 2020 e l'apertura è prevista per il 2023.



"L'introduzione del brand Residence Inn by Marriott in Nord Europa risponde alla richiesta di brand internazionali di hotel che stiamo registrando nella regione e per il mercato dei soggiorni a lunga durata" spiega Axel Steinbach, director of international hotel development, Nordics di Marriott International.



Adatto sia a chi viaggia per affari che per piacere, Residence Inn by Marriott Copenhagen, Nordhavn include 95 suite –appartamento, con vista sull'oceano o affacciate sul cortile interno, che saranno dotate di una scrivania per lavorare comodamente e una cucina completamente funzionale.