L'avanzata di Marriott ai Caraibi: raddoppiano gli all inclusive

di Oriana Davini

17:27

Un'espansione pianificata del portfolio all inclusive: Marriott International ha firmato un accordo con Blu Diamond Resorts, divisione alberghiera di Sunwing Travel Group, grazie al quale aumenta significativamente il proprio raggio d'azione ai Caraibi, in Messico e in America centrale.

L'accordo, riporta Travel Agent Central, permette a Marriot di aggiungere 19 resort in franchising, per un totale di 7mila camere: entro il 2025, il gruppo alberghiero raddoppierà la propria presenza nel segmento all-inclusive con 33 proprietà, la maggior parte delle quali sarà convertita in Autograph Collection già a partire da quest'anno.



La strategia di Marriott è chiara: data la crescente domanda di soggiorni all-inclusive di fascia premium e di lusso, il gruppo aveva già annunciato in precedenza che avrebbe dedicato 8 dei suoi 30 marchi per la categoria all-inclusive: in particolare, The Ritz-Carlton, The Luxury Collection, Marriott Hotels, Westin Hotels, W Hotels, Autograph Collection, Tribute Portfolio e Delta Hotels by Marriott