Il Gruppo Una investe sul segmento sport

Il Gruppo Una crede nello sport. Non è solo una questione di dna, ma anche un’opportunità di business.

“Crediamo nei valori sportivi e per questo abbiamo deciso di sostenerlo con impegno, per esempio con la sponsorizzazione della Reggiana basket. Ma in realtà, nell’ultimo periodo, il segmento sport si sta rivelando importante dal punto di vista commerciale, perché va a sostituire, anche se parzialmente, la domanda alberghiera assente su altri target” ha spiegato Fabrizio Gaggio,(nella foto) managing director del Gruppo Una, a margine della presentazione del “Celebrity Padel Tour Michelin”, di cui Unahotels è hospitality partner.



“Lo sport è trasversale, cattura giovani, coppie e famiglie, permette di organizzare attività dentro le strutture. E noi, che con i nostri brand spaziamo dagli hotel ai resort, possiamo rispondere in pieno a questa richiesta”.



Oltre a sostenere Reggio Emilia, il gruppo a novembre ha chiuso anche un accordo come “Official Hospitality Partner” della Fortitudo basket di Bologna.