Starhotels lancia il progetto “Un futuro da Star per 10 donne manager”

14:18

“Un futuro da Star per 10 donne manager”. È questo il nome del progetto lanciato da Starhotels per valorizzare 10 talenti femminili italiani che verranno accompagnati in un percorso di carriera di 3-5 anni che culminerà con il raggiungimento di posizioni chiave di responsabilità e prestigio all’interno delle strutture dell’azienda, in Italia e all’estero.

“La donna è motore di innovazione e trova sempre soluzioni creative pur di raggiungere il proprio obiettivo - sottolinea Elisabetta Fabri (nella foto), presidente e a.d. di Starhotels -. Non è un caso se, storicamente, in Starhotels come in altre aziende internazionali, le donne in ruoli decisionali hanno ottenuto costantemente risultati superiori alla media”.



Le figure, che potranno essere sia interne sia esterne all’azienda, saranno selezionate secondo criteri precisi con l’aiuto di un team di mentor sia interni che esterni all’azienda che si riuniranno con il candidato almeno ogni 90 giorni per monitorare il suo percorso di crescita.