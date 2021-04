L’emergenza trasforma gli hotel, tra leisure e business travel

12:36

Nuovi modelli di business, nuove forme di soggiorno per far fronte alla crisi innescata dalle misure anti-Covid. Gli hotel e il comparto del turismo, il più colpito dalle restrizioni, provano a rispondere alla più grande sfida degli ultimi decenni: sopravvivere anche quando è vietato spostarsi.

Per farlo, gli alberghi stanno mettendo in campo nuove strategie, come racconta ansa.it. Il nuovo trend si chiama staycation, o workation: un misto di leisure e business che unisce il viaggio allo smartworking.



I nuovi servizi

Una tendenza che porta le strutture ricettive a proporre una gamma rinnovata di servizi: dai grandi schermi da collegare al computer per le video conferenze fino al servizio stampa, passando ovviamente da una affidabile connessione web. E ancora, sedie ergonomiche o coffee break.



Ma al centro dell’evoluzione c’è anche la digitalizzazione, che consente agli albergatori di gestire prenotazioni e rimborsi senza recarsi nella proprietà. E tra i trend emergenti c’è anche la Green Policy.