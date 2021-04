Riapre il Mandarin Oriental Lago di Como tra lusso e wellness

12:24

Riaprirà il 15 aprile il Mandarin Oriental, Lago di Como. Il resort si appresta ad accogliere i suoi ospiti puntando su un’offerta interamente dedicata al benessere.

Il pacchetto ‘Staycation by MO sul Lago di Como’ include: soggiorno in una delle camere o suite del resort; colazione vista lago; un pranzo o una cena per due persone; early check-in o late check-out a seconda della disponibilità; parcheggio e minibar gratuiti per tutta la durata del soggiorno.



La nuova proposta wellness ‘Reset, Relax, Renew’ include invece: trattamenti spa e un workout privato; oltre al soggiorno in una delle camere o suite del resort e alla colazione vista lago.



Restyling

Per quanto riguarda la struttura, nel corso della stagione invernale, sono state apportate ulteriori migliorie alle aree comuni, alle camere e alle suite. Tra gli interventi un makeover completo della Panoramic Suite with Private Pool.



Sul fronte dell’offerta food, il ristorante L˜Aria quest’anno offre un nuovo menu e un sofisticato approccio alla cucina italiana, con influenza giapponese.