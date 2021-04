Firenze, l’NH Anglo American Hotel va a Castello SGR

15:07

La real estate company Castello SGR è il nuovo proprietario dell’NH Anglo American Hotel di Firenze. Tramite Star II – un fondo d’investimento alternativo immobiliare riservato ad investitori professionali - la società ha finalizzato l’acquisizione della struttura, che si trova in pieno centro cittadino, a 900 metri dalla Basilica di Santa Maria Novella e a pochi minuti a piedi dalla Porta al Prato.

Il 4 stelle, che ora dispone di 115 camere, sarà oggetto di un piano di riqualificazione che lo riposizionerà nella fascia up market.

L’operazione è stata finanziata da Unicredit con il supporto di Dla Piper. Gli advisor legali del fondo Star II sono stati Freshfields Bruckhaus Deringer e GOP, mentre, DLA Piper ha assistito Unicredit. Con questa acquisizione la società di gestione del risparmio Castello SGR fa un ulteriore balzo in avanti nel segmento dell’hospitality italiana, dove dispone già di 27 strutture ricettive per 3450 camere.