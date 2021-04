Nasce Villas by Relais & Chateaux, 11 strutture anche in Italia

15:06

Relais & Châteaux arriva sul mercato con la sua collezione Villas. Si tratta di 500 ville e dimore private in 30 Paesi del mondo che vanno dai ranch nel Montana ai palazzi storici italiani passando per isole tropicali e i riad del Marocco. La decisione di tali investimenti deriva dalle esigenze di sicurezza dei viaggiatori: verde, distanziamento e privacy per una vacanza all'insegna del lusso e dell'eccellenza.

I servizi offerti sono gli stessi di un albergo, non mancano infatti la spa o la cucina di chef stellati, il tutto con il vantaggio di vivere l'esperienza in una dimensione più intima.



La selezione delle ville, disponibili solo ad uso esclusivo, hanno una superficie interna di minimo 70 mq, un accesso privato e sono impreziosite da ampie terrazze da destinare a momenti di svago e convivialità.



In Italia

Le Villas by Relais & Châteaux nel Belpaese sono 11, distribuite da nord a sud e ciascuna con caratteristiche e dettagli unici. Tra queste Palazzo Franceschi a Mira, vicino Venezia, la Casa del Sole ad Alassio e le Luxury Pool Villa e le Premium Pool Villa dell'Hotel Il San Corrado di Noto in Sicilia. G. G.