Sette nuovi Relais & Chateaux: new entry in Italia il San Corrado di Noto

11:44

Sette nuovi hotel entrano a far parte di Relais & Chateaux. L’associazione ha infatti annunciato l’inserimento in portfolio di sette dimore disseminate fra Italia, Francia, Portogallo, Bahamas e Giappone.



In Italia, la new entry è quella del San Corrado di Noto (nella foto), che aprirà nel febbraio 2021 in un’antica masseria e residenza nobile circondata da alberi di ulivo, palme e aranci nella campagna siciliana. Suite e ville sono progettate per regalare il massimo comfort; a disposizione degli ospiti anche una Spa che utilizzerà solo prodotti biologici e naturali. Il San Corrado di Noto si candida a diventare anche una imperdibile destinazione gastronomica grazie alla presenza in cucina dello head-chef bi-stellato Ciccio Sultano.



“Il nostro progetto è una storia d’amore: per la Sicilia e la sua storia, i suoi paesaggi incantevoli, la sua calda ospitalità e naturalmente la cucina, con i suoi ingredienti e profumi. La targa che brillerà sulla porta de Il San Corrado di Noto il giorno dell’apertura non poteva essere che quella di Relais & Châteaux, con cui condividiamo questa passione e il desiderio di viverla con i nostri futuri ospiti” commenta Rita Pili, maître de maison de Il San Corrado di Noto.

Pubblicità

Fra le altre new entry, quella dell’Herdade da Malhadinha Nova Albernoa, in Alentejo. Nel cuore verde del Portogallo si trova una tenuta vinicola a conduzione familiare circondata da 450 ettari di terreno, 80 dei quali dedicati alla viticoltura biologica. Progettato per integrarsi armonicamente con la natura circostante, il resort spicca per le sue camere e suite spaziose e per il design elegante, con un piacevole tocco rurale.



E ancora, fra i nuovi associati anche il Domaine de Rymska Saint-Jean-de-Trézy situato in Borgogna. Immerso in una vasta tenuta di 80 ettari nel cuore della campagna, il casale costruito con materiali locali offre camere e suite molto spaziose.



Allargando il raggio d’azione si arriva a Tiamo Andros alle Bahamas. Un resort esclusivo che può ospitare fino a 38 ospiti alla volta, inserito in un contesto fatto di spiagge e palmeti sull’isola di Andros.

Completano la lista dei nuovi ingressi La Villa Grand Voile La Rochelle, in Nuova Aquitania, il ristorante David a Parigi e L’Effervescence a Tokyo.