Federalberghi Penisola Sorrentina apre domani un hub vaccinale

15:20

Sarà attivo domani, 10 maggio, l’hub vaccinale allestito da Federalberghi Penisola Sorrentina in collaborazione con l’Asl Napoli 3 Sud. La struttura, la prima di carattere privato in tutta Italia, sarà ospitata presso il centro congressi dell’hotel Vesuvio e sarà dotata di quattro box vaccinali presso i quali si potrà somministrare il siero anti-Covid a un massimo di 400 persone al giorno nell’arco di 12 ore. Le spese saranno a carico dell’associazione.

Da lunedì a venerdì nell’hub allestito da Federalberghi Penisola Sorrentina saranno vaccinati mille300 ultrasessantenni in base alle convocazioni già effettuate dalla Regione Campania; a partire da sabato, invece, prenderà il via la campagna di immunizzazione del personale delle imprese alberghiere. Responsabile della struttura sarà Giuseppe Coppola, consulente di Federalberghi Penisola Sorrentina. “Il nostro obiettivo è dare impulso alla campagna vaccinale in Penisola Sorrentina in modo tale da rendere il nostro territorio Covid free nel più breve tempo possibile – sottolinea Costanzo Iaccarino (nella foto), presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina –. In quest’ottica abbiamo messo il nuovo hub a disposizione non solo del personale delle imprese alberghiere locali, ma anche degli altri residenti che hanno già chiesto di essere immunizzati”.



“Abbiamo accolto con grande favore la disponibilità mostrata da Federalberghi Penisola Sorrentina alla quale rivolgiamo un ringraziamento – commenta Gennaro Sosto, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud -. L’attivazione del nuovo hub vaccinale ci consentirà di imprimere un’ulteriore accelerazione alla campagna contro il Covid e, in questo senso, l’azienda garantirà il massimo impegno come ha già fatto fino a questo momento”.