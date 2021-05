Nuovo sito per Ragosta Hotels Collection

14:21

Un ampliamento delle proposte e una maggiore semplicità di navigazione. Sono questi i due principali ingredienti del nuovo sito di Ragosta Hotels Collection, ora online.

“Il nuovo sito è stato creato proprio per offrire un ulteriore servizio dedicato ai nostri ospiti, più fotografico e semplice da visionare e con vantaggi evidenti per chi effettua direttamente la prenotazione – sottolinea il ceo Giuseppe Marchese -. Nel frattempo procediamo con i lavori a Taormina e a Vietri sul Mare per l’apertura prevista a fine mese, mentre a Roma siamo impegnati prima con un set e poi con gli Europei di calcio”.



Ragosta Hotels Collection ha sede a Roma e include 4 alberghi di lusso: l’Hotel Raito Amalfi Coast, il Relais Paradiso Amalfi Coast, La Plage Resort Taormina e Palazzo Montemartini Rome.