Mira Hotels & Resorts apre in Toscana il suo quarto resort ‘bioattivo’

Aprirà in Toscana il quarto ‘resort bioattivo’ targato gruppo Mira Hotels & Resorts. Ad agosto debutterà nel golfo di Follonica il Mira Riva Toscana Golf Resort & Spa, struttura che, a 400 metri dal ‘golfo del sole’, disporrà di 52 camere, un campo da golf 18 buche, spa con piscine e palestra, bar e ristorante con terrazza.

Progettato per essere moderno e al contempo ben integrato con il territorio circostante, il resort sarà alimentato da pannelli fotovoltaici. Disporrà, inoltre, di un depuratore per l’utilizzo delle acque reflue a fini irrigui e il campo da golf sarà chemical free.



Struttura ‘pet friendly’, disporrà anche di camere dedicate ai cani, con giardino privato.



Le attrazioni

Tra le attrazioni principali, il campo da golf par 72 Championship progettato da Giulio Cavalsani con 12 buche vista mare. Il percorso di 6.475 metri comprende campo pratica con putting green e due pitching green, ricovero golf cart e proshop dedicato.



L’offerta wellness includerà: un’ampia spa progettata da Starpool che offre sauna, bagno di vapore, percorso Kneipp, docce emozionali, cascata di ghiaccio, lettino Zero Body Starpool e area relax. Inoltre, palestra attrezzata e due piscine esterne, natatoria e ludica con cascata, idromassaggio e vasca per i più piccoli. Qui si potrà vivere l’autentica vacanza bioattiva, caratteristica di tutti i resort del gruppo MIRA Hotels & Resorts, che mira a realizzare il benessere della persona attraverso la valorizzazione del luogo ed esperienze uniche.



La struttura comprenderà anche bar e ristorante con terrazza sul campo da golf. La filosofia della cucina sarà incentrata sulla tipicità e regionalità dei prodotti.



Una cantina vini sarà la location ideale per degustazioni e cene private. Mentre, per meeting di lavoro e viaggi incentive, la struttura disporrà anche di meeting room multimediale con capienza di 70 posti.