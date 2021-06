‘Safe stay’: il progetto Sorrento Coast Hotel

09:46

La Federalberghi Penisola Sorrentina, per elevare il livello di sicurezza dei propri ospiti e degli operatori del settore, ma anche al fine di ripristinare la fiducia dei viaggiatori, ha lanciato il progetto “Safe Stay in Sorrento Coast”, realizzato in collaborazione con Beside/Edi e con il corso di laurea In Hospitality managament dell’Università Federico II di Napoli.

Gli hotel aderenti al progetto, si legge su Hotelmag, offrono, pertanto, ai loro ospiti una serie di servizi di assistenza sanitaria per garantire una vacanza sicura e serena.



Di seguito, le misure adottate.



I collaboratori interni delle strutture aderenti saranno periodicamente tamponati per ridurre al minimo i rischi tra gli ospiti e il personale.



Gli ospiti avranno la possibilità di effettuare, in albergo, prima del check out, un tampone antigenico con esito in 10 minuti, o un tampone molecolare con esito entro le 24 ore. I tamponi si effettueranno solo se richiesti al momento del check in. Nel caso di risultato positivo del tampone dell’ospite, lo stesso verrà posto in isolamento, e gli sarà garantita assistenza medica e costante monitoraggio da parte di personale sanitario autorizzato.



In qualsiasi momento della vacanza, l’ospite avrà a disposizione un’automedica con personale sanitario, nel caso di eventuali problemi di salute o nel caso della comparsa dei primi sintomi da covid-19.



Inoltre, il personale delle strutture associate sarà vaccinato breve, grazie al Protocollo siglato tra Federalberghi Penisola Sorrentina, Regione Campania e Asl Na 3 sud.