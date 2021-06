08:32

Malgrado le ferite inferte dalla pandemia al comparto alberghiero, la voglia di investire c’è e sono numerosi i gruppi che hanno puntato l’attenzione sul Sud Italia, siano essi internazionali o totalmente made in Italy.

È il caso di un big dell'ospitalità ultra luxury europea, Rocco Forte Hotels, che proprio alla Puglia sta guardando con attenzione per il futuro.

Ma è anche il caso di CDSHotels, che sta investendo, oltre che in Puglia, in Sicilia attraverso la ristrutturazione completa del Porto Giardino di Monopoli che aprirà il prossimo 27 giugno e del CDSHotels Terrasini-Città del Mare di Terrasini. E gli esempi si moltiplicano.



