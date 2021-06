HNH Hospitality inaugura a Milano il voco Milan-Fiere, prima struttura del brand voco in Italia

16:32

HNH Hospitality inaugurerà in settembre a Milano l’hotel voco Milan-Fiere, il primo voco in Italia, brand lifestyle del gruppo IHG.

L’hotel è situato a pochi minuti da Fiera Milano e garantisce accesso alle principali autostrade che conducono in città e agli aeroporti di Linate e Malpensa. Il brand voco porterà a Milano un’offerta diversa, con standard di qualità garantiti in un ambiente informale e trendy.



L’edificio di 22 piani dal design moderno si rivolge a un target sia business che congressuale. Ospita 280 camere e suite suddivise in diverse categorie: 224 camere Standard, 32 camere Premium, 24 Suite; tutte le camere hanno metrature dai 25 ai 56 mq. Sia gli spazi comuni che le camere sono oggetto di un restyling. Fiore all’occhiello dell’hotel il Centro Congressi con 7 spazi modulari, tutti illuminati da luce naturale, dotati di apparecchiature high tech e wi-fi gratuito; completanola struttura un foyer e un terrazzo di 812 metri quadri, più un parcheggio coperto con 263 posti.



“Dopo Roma, siamo molto felici di questa nuova apertura nella città di Milano. La piazza è strategica rispetto al nostro piano di sviluppo - spiega Luca Boccato, a.d. di HNH Hospitality -. Annunciare una nuova apertura dopo il periodo che abbiamo vissuto, e che speriamo finito, è il nostro modo di passare dalle parole ai fatti. Se il settore può ripartire, lo deve fare concretamente attraverso nuovi progetti, con nuovi brand, per nuove aperture. Questa nuova collaborazione con il gruppo IHG è motivo di orgoglio per il Gruppo che con questo nuovo ingresso arricchisce il suo portfolio di un nuovo brand e conta oggi 15 strutture”.