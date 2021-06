15:26

La pandemia non l'ha fermata. Baja Hotels ha continuato, nonostante tutto, a pianificare il suo futuro, e lo ha fatto in un'ottica green. "Un progetto - spiega Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management Srl, società che possiede il tour operator Sardinia360 e la catena alberghiera Baja Hotels - già ponderato e avviato nel 2020, e che vede il Club Hotel come albergo pilota". Da questa stagione, dunque, la struttura sarà la prima della catena sarda dotata di generatori di acqua calda e di condizionamento dell'aria di nuova generazione attraverso l'utilizzo dell'energia solare.

