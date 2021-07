Milano, il Tocq Hotel è il primo a chiedere il Green pass

11:43

Il Tocq Hotel di Milano consentirà l’accesso in struttura soltanto ai clienti muniti di Green pass, ad eccezione dei minori di anni 12 e delle persone esentate per particolari patologie.

Si tratta del primo albergo in Italia ad annunciare l’introduzione di questa misura anti Covid-19, in anticipo rispetto alla normativa vigente. La regola verrà messa in atto dall’albergo della zona di Corso Como dal prossimo 1° settembre.



“Una decisione coraggiosa - ha dichiarato Gianluca Patruno, general manager del Tocq Hotel -, che ha l’obiettivo di garantire la massima sicurezza ai nostri ospiti e al nostro staff. Siamo consapevoli che, nel breve, potrebbe avere un impatto negativo sul numero delle prenotazioni, ma siamo certi che solo una maggiore sicurezza possa agevolare la ripartenza dei viaggi business e leisure. Siamo quindi fiduciosi che la clientela saprà apprezzare questa iniziativa, e auspichiamo che altri alberghi italiani seguano il nostro esempio”.



Il team è già vaccinato

L’hotel, inoltre, può contare su un team di collaboratori tutti già vaccinati. “La nostra speranza - ha aggiunto Patruno - è che a settembre si possa tornare a contare un numero di presenze importante anche grazie a eventi come la Design Week e la Fashion Week”.