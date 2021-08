Ihg aprirà il primo Regent Hotel a Kyoto nel 2024

21:00

È prevista per il 2024 l'apertura del primo Regent Hotel in Giappone a gestione Ihg. Attualmente la location che verrà occupata dalla struttura ospita un famoso ristorante, Tsuruya, che negli anni ha collezionato numerose stelle Michelin e che nella medesima struttura ha ospitato capi di stato e membri della famiglia imperiale nipponica.

Il Regent Kyoto incorporerà sia il ristorante sia i giardini offrendo ai propri ospiti un'accoglienza di lusso con una lobby lounge, fitness center, spa e altre amenities. Come riporta japantoday.com, Sakae Sugahara, director & partner, chief investment officer, GI Capital Management ha dichiarato che questo hotel diventerà parte del patrimonio di Kyoto spiegando che, dopo un lungo processo di selezione, la scelta è ricaduta su IHG Hotels & Resorts in quanto partner ideale per condividere la realizzazione di una struttura luxury, moderna e dal design fantasioso e all'avanguardia.