Roma, segnali di ripartenza: riaprono altri 200 hotel

10:36

Sono 200 gli alberghi romani che riapriranno a settembre. Un passo in avanti nel ritorno alla normale attività, spiega il presidente di Federaberghi Giuseppe Roscioli, sottolineando che in questo modo si arriva a 800 hotel operativi contro i 1200 che normalmente lavorano nella Capitale. Per i rimanenti 400, dunque, forse si dovrà aspettare fino alla primavera del prossimo anno.

Segnali di ripresa anche per i bar e i ristoranti anche se, come spiega a Corriere della Sera il presidente della Fipe Confcommercio Sergio Paolantoni, “non sono validi per compensare le perdite precedenti o per tornare ai fatturati pre-Covid. Parliamo comunque di una ripresa che ha portato a un recupero dei ricavi durante l’estate di circa 200 milioni”.



Ottimismo autunnale

“Quest’estate – aggiunge Roscioli – c’è stato un 15-20% in più di presenze rispetto all’anno scorso, dovute essenzialmente all’introduzione del Green pass. Italiani ed europei sono venuti a Roma un po’ di più, si è iniziato a rivedere qualche americano. E settembre e ottobre con le località di villeggiatura chiuse dovrebbero andare ancora meglio”.