Meliá Milano, la rivoluzione degli spazi: ultimato il restyling

16:24

Porta la firma di Alvaro Sans, uno degli architetti spagnoli più apprezzati, il progetto che rivoluzionato il Meliá Milano facendolo rinascere a nuova vita. Protagonisti del restyling il ristorante, ma anche le sale riunioni e la hall: “Sono passati più di 20 anni da quando l’hotel è stato progettato - spiega l’architetto Sans -. Era nato come edificio industriale, con grandi spazi che ho cercato di riposizionare. È stata una vera e propria sfida renderli funzionali senza privarli della connotazione originale”.

Verde e luce i protagonisti

Insieme allo studio Vittorio Grassi Architects, Sans ha impostato un progetto in cui le aree monouso sono abolite, lo spazio congressuale è raddoppiato e il verde è doppiamente protagonista sia come soluzione cromatica, sia come oasi ecologica.



La struttura è animata da giardini interni intorno ai quali si sviluppano i vari ambienti. Il verde, in antitesi con lo stile neutro e minimal dell’arredo, crea una continuità tra gli spazi esterni e quelli interni che invita a entrare nell’hotel e a usufruire dei suoi spazi, anche se non vi si alloggia.



“Ora tutto è più vicino e funzionale, contenuto in una grande hall aperta che offre un’esperienza globale - dichiara Sans -. Il cliente entra in hotel e si immerge in uno spazio dedicato al design, dove si inseriscono perfettamente le aree dedicate a bar, ristorante, meeting e co-working”.



Un altro degli elementi portanti del progetto è la luce, valorizzata da alti lucernari e lampadari di cristallo rimasti inalterati durante il restyling,con un richiamo agli interni progettati da Gio Ponti. “Mi sono ispirato al lavoro di Gio Ponti, il grande architetto milanese, visionario e innovatore, padre di un Made in Italy capace di arricchire design industriale e artigianato - sottolinea Sans -. I suoi disegni di spazi aperti e versatili sono contemporanei anche dopo 60 anni. Grazie anche a questa ispirazione sono certo di avere creato con Meliá un progetto senza tempo”.