La via Icon Collection:

di Stefania Galvan

10:27

Un investimento totale di 33 milioni di euro in quattro anni e un progetto: creare in Toscana, in provincia di Livorno - tra Marina di Bibbona, Vada e Follonica - un polo ricettivo dall’offerta trasversale in grado di attirare segmenti diversi di clientela, dalle famiglie mediospendenti alle coppie del segmento luxury.

L’idea è quella della famiglia Ficcanterri, che ha firmato una realtà nuova nel mondo dell’ospitalità: Icon Collection. “In realtà - spiega il vicepresidente Claudio Catani - la società è nata nel 2019 raggruppando quattro hotel indipendenti: The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Borgo Verde e Antico Podere S. Francesco. Ora, però, i tempi sono maturi per creare una microcatena sotto un flagship ancora da definire, che si svilupperà progressivamente”.



Obiettivo: 10 hotel in quattro anni

L’obiettivo è di arrivare ad avere in portfolio 10 strutture in quattro anni, ma intanto le quattro esistenti sono al centro di un articolato piano di restyling, il cui obiettivo è innalzare il livello qualitativo della ricettività. “La prima struttura oggetto di rivisitazione è anche quella più storica per la famiglia, l’Hotel Marinetta, il primo ad essere acquisito 28 anni fa. Allora aveva 100 camere, ora ne ha 149 e oggi, grazie all’intervento degli architetti dello Studio Noa, sarà trasformato da hotel a resort per famiglie con molti servizi in più e più ristoranti. Anche le camere e gli spazi comuni rinasceranno a nuova vita”. Il completamento degli interventi è previsto per il 2024, mentre tempi più brevi sono previsti per gli interventi all’Antico Podere San Francesco, il cui obiettivo è di creare undici unità abitative in più dando vita a una formula di ospitalità mista, residenziale e alberghiera.



“Ora - spiega il vicepresidente - gli appartamenti sono 34 e dal prossimo anno saranno gestiti con la formula hotel. Le 11 unità aggiuntive saranno classificate come suite e camere superior con piscina dedicata e servizi alberghieri”.

Il rebranding riguarderà anche il Borgo Verde di Vada, le cui grandi camere per famiglie quest’inverno saranno ristrutturate.



Il successo del luxury

Infine il gioiello del gruppo, quel The Sense Experience Resort di Follonica che ha da poco archiviato l’estate migliore di sempre nonostante l’upgrading dei servizi abbia portato a un innalzamento delle tariffe: “La nostra strategia è stata chiara da subito - sottolinea Catani -: prima abbiamo creato i servizi, poi abbiamo alzato i prezzi e la clientela ci è venuta dietro. Germania, Austria e Svizzera ci hanno scelto e ora la stagione si sta prolungando piacevolmente, grazie alle vacanze autunnali delle famiglie tedesche”.



Intanto il gruppo guarda già al futuro: l’obiettivo è di uscire dalla Toscana “sconfinando anche nel Lazio. Arriveremo ad avere 10 strutture in portfolio, una parte delle quali acquisite dalla famiglia”.