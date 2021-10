Nicola Risatti, Blu Hotels, nominato Cavaliere del Lavoro

09:25

Nicola Risatti (nella foto), presidente e amministratore delegato di Blu Hotels, ha ricevuto dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’insegna di Cavaliere dell’Ordine ‘Al merito del Lavoro’.

La prestigiosa onorificenza è indice che conferma la ripresa anche nel settore del turismo e dell’ospitalità, di cui Risatti è rappresentante da oltre 25 anni. Bresciano, nato nel 1965, Risatti è alla guida della compagnia alberghiera italiana dal 1993. Il Gruppo conta oggi oltre 30 strutture tra hotel, villaggi e resort a 4 e 5 stelle, distribuiti in località di mare, montagna e laghi.



“La cerimonia, che ufficializza la nomina dello scorso giugno, ha per me un valore altamente simbolico. Ritrovarci oggi tutti insieme a celebrare il valore del lavoro, affiancati anche da chi dovrà nel futuro impegnarsi a preservarlo, è una responsabilità e uno stimolo a onorare ogni giorno questo importante riconoscimento ricevuto”, ha commentato Nicola Risatti.