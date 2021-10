Ponte Ognissanti, Federalberghi: “Dieci milioni di italiani in viaggio”

13:27

Saranno oltre 10 milioni gli italiani che si muoveranno per turismo durante il ponte del 1° novembre. È il dato principale che emerge dall’indagine previsionale effettuata dall’Istituto Acs Marketing Solutions con Federalberghi, riguardo il movimento turistico degli italiani relativo alla prima vacanza prenatalizia, quella che segna virtualmente l’apertura della stagione invernale.

“L’emozione per il viaggio sta tornando a farsi sentire. Gli italiani hanno scelto il ponte di Ognissanti per rompere gli indugi e ricacciare indietro la paura del contagio, grazie alla maggior sicurezza acquisita dall’alta percentuale di vaccinati – commenta Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi -. Se il buongiorno si vede dal mattino, il fatto che oltre dieci milioni di nostri connazionali abbiano deciso di dedicarsi un periodo di vacanza, di impegnare tempo e denaro in... (continua su HotelMag)