NH Collection Venezia Murano Villa new entry del gruppo in Italia

New entry in Laguna per NH Hotel Group con il 4 stelle superior NH Collection Venezia Murano Villa, un complesso da alcune delle quali con vista sulla Laguna e sulle isole di Sant'Erasmo e Le Vignole.

L’albergo è ubicato all’interno della storica vetreria di Murano, conosciuta con il nome di “Fornace De Majo”, e nel processo di ristrutturazione sono stati i 12 fabbricati preesistenti e ovunque, nei diversi ambienti e spazi dell’hotel, siano intatte alcune tracce della precedente destinazione d’uso.



Molto ampia l’offerta gastronomica, grazie anche al ristorante dell’hotel con vista Laguna, a cui si aggiunge la presenza di due bar. “Per gli ospiti – si legge in una nota -, l’hotel mette a disposizione anche una palestra al piano terra, aperta 24 ore su 24, e una meravigliosa Spa al primo piano, luogo ideale per rilassarsi e ricaricare le energie dopo una lunga giornata”.



Completano l’offerta di NH Collection Venezia Murano Villa 5 sale meeting, tutte modulabili e adattabili a seconda delle esigenze di ospiti e clienti