citizenM cresce in Europa e Nord America: ecco le nuove aperture

17:29

Mentre prepara il debutto in Italia, citizenM porta avanti i suoi piani di espansione nel resto del mondo. Il brand di hotel di lusso accessibile mira a portare, tra il 2022 e il 2023, a 30 il numero di strutture diffuse in Europa, Nord America e Asia.

Nello specifico, il prossimo anno è prevista l’apertura di sei nuovi hotel a Londra, Miami, Seattle, Washington e Chicago. Si tratterà del citizenM Miami Brickell, citizenM Miami World Center, citizenM Seattle Pioneer Square, citizenM Washington DC NoMa, citizenM London Victoria Station e del citizenM Chicago Downtown.



Saranno, invece, sette gli indirizzi che saranno inaugurati nel 2023: a partire dall’attesa apertura a Roma (la prima in Italia), per proseguire con Parigi (dove verrà inaugurato il quinto hotel dopo la recente apertura in Avenue de Champs-Élysées), Londra (con una quinta location dopo la prossima nel 2022 di London Victoria), Miami (con un terzo hotel dopo le inaugurazioni nel 2022 di Brickell e Worldcenter), Boston, Menlo Park (con un nuovo progetto per il campus di Facebook) e Austin.