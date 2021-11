Il Gruppo Accor raggiunge gli hotel indipendenti con Emblems Collection

14:20

Si chiama Emblems Collection la nuova collezione di boutique hotel e proprietà di lusso lanciata dal gigante alberghiero Accor con un obiettivo: raggiungere le 60 strutture in tutto il mondo entro il 2030.

Gli alberghi che aderiranno al nuovo brand rientreranno in tre categorie: Emblems Collection Heritage per i landmark hotel; Emblems Collection Retreat per i resort in località balneari, rurali o montane; e infine Emblems Collection Signature per gli hotel ‘design-led’. Il primo indirizzo della collezione, la cui inaugurazione è imminente, è il Guiyang Art Centre Hotel, nella provincia cinese di Guizhou.



Ma le strutture in apertura sono numerose, con l’obiettivo di replicare il successo della MGallery Hotel Collection, che a oggi conta oltre 100 proprietà in tutto il mondo.

“Emblems Collection - spiega Sebastien Bazin, amministratore delegato di Accor - aggiunge una nuova dimensione fresca ed entusiasmante alle offerte di lusso di Accor. Gli hotel che presenteremo nella collezione sono quelli più richiesti dai viaggiatori che apprezzano le esperienze esclusive, nonché dagli albergatori che amano un marchio come questo, che consente loro di rimanere indipendenti ma di poter usufruire, allo stesso tempo, dei vantaggi che derivano da un partner globale”.



La società alberghiera con sede in Francia ha attualmente più di 40 marchi nella sua rete globale, tra cui Raffles, Orient Express, Banyan Tree, Fairmont e Sofitel.