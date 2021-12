Federalberghi: 10 milioni di italiani in viaggio per il ponte dell'8 dicembre

13:42

Pubblicità

“Dopo essere stati costretti a forme di isolamento forzato, sottoposti a stop and go dovuti alla circostanza della pandemia, esasperati dall’incertezza e dai tanti timori, gli italiani sembrano voler dimenticare per un attimo le difficoltà e concentrarsi su quel che si può, ovvero una piccola e benefica vacanza, costruita attorno a cose e località vicine, ritornando nel cuore della natura, prediligendo la montagna, le passeggiate nel verde, i patrimoni culturali delle nostre città d’arte, gli eventi enogastronomici e anche le terme. Il tutto all’insegna del relax”. Così commenta il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, i risultati dell’indagine previsionale realizzata per la Federazione da Acs Marketing Solutions sul movimento turistico degli italiani in riferimento al Ponte dell’8 dicembre.



L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link