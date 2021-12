Hotel e Capodanno, le istruzioni di Federalberghi

14:27

Sì alla cena in hotel per l’ultimo dell’anno, ma no a feste ed eventi che “implichino assembramenti” in spazi aperti. Si riassumono così le indicazioni contenute in una circolare Federalberghi diffusa in queste ore agli associati.



Nel documento, che riprende le indicazioni del Ministero dell’Interno, si sottolinea che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica “il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde “rafforzata””. L’associazione segnala tuttavia che in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati “restano ferme le disposizioni che prescrivono l’utilizzo del Green pass “base””.



Capodanno

Per quanto riguarda Capodanno, Federalberghi precisa che “sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti”, così come “sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”.



Musica dal vivo

Ma mentre si spengono le luci delle feste e degli eventi in piazza, Federalberghi puntualizza che la musica dal vivo è espressamente ammessa. E che, a differenza di altri locali, negli hotel e nei ristoranti si potrà anche mangiare mentre si ascolta musica. A. D. A.