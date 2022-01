Gli hotel di design più attesi del 2022, Italia al primo posto

12:32

C’è anche tanta Italia nella lista degli hotel di design più interessanti del 2022. Tra le aperture maggiormente attese il Sex Senses Roma, che dovrebbe diventare operativo a partire da settembre all’interno di un palazzo del XVIII secolo in via del Corso. La struttura - 95 camere, terrazza sul tetto e trattoria con cucina a vista - è stata progettata da Patricia Urquiola.

C’è invece Bamo Studio dietro alla trasformazione di Passalacqua, la villa del XVIII secolo sul lago di Como che la famiglia De Santis ha acquistato e che farà diventare una struttura di lusso con 24 suite tutte diverse l’una dall’altra, la cui apertura è prevista nella tarda primavera del 2022.



Anche Capri vedrà un nuovo gioiello di ospitalità di lusso in primavera: l’Albergo La Palma di Oetker Collection, il marchio che – come spiega ad-italia.it – è dietro il famoso Hotel du Cap-Eden-Roc in Costa Azzurra e il Lanesborough a Londra.

La struttura - 50 camere e suite, ristorante e bar sul tetto, ponte piscina, spa e beach club - è il primo hotel del designer Francis Sultana e rappresenta una rinascita per l’antico albergo di Capri, costruito nel 1822.



Dalla Costa Azzurra a Oslo

Restando in Europa in Costa Azzurra debutterà il Maybourne Riviera, la new entry del Maybourne Hotel Group, il marchio dietro al Claridge’s, al Connaught e al Berkeley a Londra. In questo caso i designer che vi stanno lavorando sono addirittura sei: André Fu, Bryan O’Sullivan Studio, Marcelo Joulia, Pierre Yovanovitch, Pascal Goujon e Rigby & Rigby, ognuno dei quali aggiungerà il suo stile distinto al progetto, che comprende 69 camere e suite e una varietà di destinazioni culinarie.



In Austria a Vienna sorgerà in una ex banca il quinto hotel europeo di Rosewood, supervisionato da Behf Corporate Architects con interni dello studio londinese Alexander Waterworth Interiors, che avrà 99 camere e suite, un bar sul tetto con una vista incredibile sulla città, un ristorante in un giardino e una spa d’autore.



In Norvegia, poi, nell’ex sede della Oslo Lysverker, l’azienda elettrica originale di Oslo, sorgerà Sommerro House, che aprirà a settembre con dettagli Art Deco rendendo omaggio agli anni ’30 dell’edificio e ospiterà quattro ristoranti, la prima piscina e sauna sul tetto della città e un centro benessere sotterraneo di 8mila mq.



Numerose le new entry di design a stelle e strisce, a cominciare da New York con l’hotel sulla Fifth Avenue, situato nell’elegante quartiere NoMad, che combinerà una residenza storica progettata dal famoso studio di architettura McKim, Mead & White con un’aggiunta di 24 piani firmata Perkins Eastman. Il designer AD100 Martin Brudnizki ha progettato gli interni, che sono ispirati alla Golden Age.