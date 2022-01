Confindustria Alberghi: accordo con Bper per i finanziamenti al turismo

12:48

Confindustria Alberghi ha annunciato la firma di un accordo con Bper (Banca e Banco di Sardegna) per promuovere la crescita e la competitività delle imprese turistiche alberghiere.

Come riporta una nota, “l’accordo permetterà a Confindustria Alberghi di poter contare sulla consulenza specialistica di professionisti ed esperti del Gruppo Bper sull’intero territorio nazionale”. Le imprese saranno così guidate al piano di investimento programmato con le soluzioni finanziarie ritenute più opportune.



“Il Gruppo - sottolinea ancora il comunicato - rende disponibili risorse per un importo di 500 milioni di euro, integrando così i finanziamenti previsti dal Pnrr e, quindi, co-finanziando iniziative specifiche”.



L’accordo prevede anche una maggiore attenzione al turismo sostenibile per progetti che si muovono in questa direzione.