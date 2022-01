Attivo il nuovo portale nazionale Servizio Alloggiati Polizia di Stato

15:14

È disponibile il nuovo portale nazionale Servizio Alloggiati Polizia di Stato, che, secondo quanto stabilito dal decreto del ministero dell’Interno del 16/9/2021, introduce modifiche e integrazioni al decreto 7 gennaio 2013 recante “disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di P.S. dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”.

Pubblicità

Per accreditarsi sul portale, si legge su Hotelmag, non sarà più necessario il certificato digitale, che sarà sostituito da un’autenticazione forte attraverso password e Otp.



Le strutture ricettive che, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalità i dati delle persone alloggiate, sino alla scadenza di validità del certificato digitale. Entro la data di scadenza di quest’ultimo, le utenze dovranno migrare in autonomia al nuovo sistema di autenticazione, senza l’intervento della Questura competente, avendo come unica condizione obbligatoria la conoscenza delle proprie credenziali di accesso e la corretta importazione del certificato su un proprio browser.



Inoltre, a decorrere dal 12 gennaio 2022 è entrata in vigore la disposizione del decreto “sicurezza bis” che prevede, per i soggiorni non superiori alle 24 ore, che la comunicazione alla Questura delle generalità delle persone alloggiate debba avvenire entro 6 ore dall’arrivo, anziché 24.