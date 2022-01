Dall'Europa all'Asia: la lunga marcia di Hilton continua

12:49

“Dopo un anno di ripresa e di crescita, è stato incredibile assistere alla resilienza del settore travel e alla nostra capacità di accogliere il cambiamento, al servizio di un numero sempre crescente di ospiti in più hotel in tutto il mondo”. Chris Nassetta, presidente e ceo di Hilton esprime tutta la sua soddisfazione per un 2021 che ha visto il gigante alberghiero non rinunciare allo sviluppo, con una tabella di marcia che ha previsto addirittura più di un hotel aperto al giorno.

Hilton ha chiuso il 2021 con oltre 6.800 hotel di 18 brand in tutto il mondo, con una crescita netta delle unità del 5,6%. La pipeline di sviluppo dell'azienda include circa 408mila camere in quasi 2.670 strutture, di cui quasi la metà sono in costruzione.



“Lo sviluppo di Hilton - prosegue Kevin Jacobs, cfo e presidente sviluppo globale di Hilton - continua a essere un indicatore chiaro del nostro ottimo posizionamento anche nel lungo termine. I proprietari di hotel scelgono di lavorare con noi grazie ai nostri ottimi risultati commerciali e con il nostro modello di business capital light cerchiamo di massimizzare la crescita netta delle unità, continuando a fornire valore a tutti i nostri stakeholder”.



Uno sguardo alle novità

Tra le novità del 2021 anche il debutto a Roma di un brand lifestyle come Tapestry Collection, che approda nella Capitale con il primo hotel a marchio, il Cosmopolita Rome, la cui apertura è prevista in questi mesi.



In Europa Canopy by Hilton ha debuttato in Francia, Regno Unito e Spagna, mentre Motto by Hilton ha annunciato un progetto per aprire il suo primo hotel in Europa con Motto Rotterdam Blaak nei Paesi Bassi nel 2022.



Significativa anche l’espansione nel segmento dell’all inclusive con aperture nei Caraibi e in America Latina, ma il gruppo continua la sua avanzata anche in Asia Pacifico, dove l’apertura dell’Hilton Nagasaki ha segnato il 500esimo albergo Hilton nella regione.



Negli Stati Uniti, poi, Hilton ha notevolmente ampliato la propria presenza a Las Vegas, che ora presidia con 13 brand, compresi i tre marchi di lusso, 36 hotel e più di 12.000 camere. Nel giugno 2021 Hilton e Genting Group hanno collaborato alla storica apertura del Resorts World Las Vegas, il più grande resort multi-brand nella storia di Hilton, che integra tre marchi premium – il più grande hotel Conrad Hotels & Resorts al mondo, una delle prime strutture LXR Hotels & Resorts negli Stati Uniti e un hotel Hilton Hotels & Resorts. Inoltre, Curio Collection by Hilton è stato reintrodotto a Las Vegas con il Virgin Hotels Las Vegas, Curio Collection by Hilton.



Continua l’espansione anche a Washington, dove Hilton ha introdotto il 25esimo albergo, l’Hilton Washington DC Capitol Hill.