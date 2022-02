Dal boutique hotel al glamping: le tappe dello sviluppo di Kerten Hospitality

di Stefania Galvan

11:21

Il debutto romano di Kerten Hospitality, che ha scelto la Capitale per l’esordio europeo del marchio Cloud 7, non distoglie il gruppo dai suoi progetti di espansione in Medioriente.

Ultima tappa l’inaugurazione del Cloud 7 Ayla di Aqaba, in una laguna artificiale sulla costa del Mar Rosso in Giordania: un aparthotel con 75 appartamenti di lusso dai 65 ai 600 mq che, come spiega Theo Bortoluzzi, responsabile dello sviluppo di Kerten Hospitality in Europa (nella foto), “sta riscuotendo un grande interesse per il concept innovativo e lontano dalla tradizionale ospitalità alberghiera”.



Una vera e propria destinazione nella destinazione dove non manca nulla: dalle esperienze culinarie di ogni tipo all’Ayla Golf Club, dal Beach Club privato al parco dei divertimenti per i più piccoli, dalle boutique con prodotti artigianali della zona alla possibilità di praticare qualsiasi sport acquatico.



Un brand che si adatta alle strutture

Un concetto ben diverso dal boutique hotel di Roma perché, come spiega Bortoluzzi, “il nostro brand Cloud 7 non è standard, si adatta all’edifico: operiamo con linee guida ma abbiamo una grande flessibilità”. Nuove forme di ospitalità, dunque, come il glamping di montagna offerto dal Cloud 7 Camp Jebel Jais di Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi, che aprirà il prossimo anno con 30 unità costruite in pietra locale e un mix di servizi di alto livello e soft adventure tra le montagne, come ad esempio la zipline più lunga del mondo certificata dal Guinness World Records.



È invece prevista per quest’anno l’apertura in Egitto della prima parte del progetto Fouka Bay, un centro di ospitalità misto sulla costa mediterranea del Paese, che includerà residence e hotel: The House Residence Fouka Bay aprirà nel 2022 e sarò seguito da altre tre strutture alberghiere. “In tutto - conclude Bortoluzzi – in Medioriente abbiamo sviluppato 35 progetti immobiliari ‘mixed-use’, che includono parti alberghiere, residenziali e anche business hub per i viaggiatori d’affari”.