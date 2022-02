Inside Nesting Rooms, le 8 suite ‘nido’ dell’Enterprise Hotel di Milano. La fotogallery

15:31

Si chiamano Nesting Rooms. Questo il nome che l’Enterprise Hotel di Milano, di proprietà del gruppo Planetaria Hotels, ha voluto dare alle 8 nuove suite appena nate, che vanno ad arricchire la sua offerta di ospitalità.

In linea con le nuove richieste degli ospiti, l’Enterprise ha voluto creare delle stanze dotate di tutti i comfort di un appartamento, che per struttura, colori, forme hanno il compito non facile di trasformare la camera in un nido, nel pieno mood di cocooning che questi tempi sembrano sollecitare.



Le Nesting Rooms si trovano all’interno di due case di ringhiera, affacciate su una classica corte milanese. I lavori di recupero e riqualificazione hanno mantenuto l’atmosfera colorata dei cortili, conservando alcuni elementi tipici come la graniglia, i voltini ad arco e le nicchie ricavate nei vani delle porte e reinterpretandoli in chiave vivace e contemporanea.



Il colore è il protagonista assoluto del progetto di interior design, fondamentale tanto quanto la scelta dei materiali, dei tessuti e degli imbottiti per amplificare la sensazione di trovarsi all’interno di un nido avvolgente, sicuro e tranquillo. Ai tradizionali colori delle case di ringhiera milanesi, il rosa cotto e il giallo Milano, viene accostato il blu jeans nelle sue varie sfumature; le linee e i materiali scelti per gli arredi, realizzati da Moroso Contract su disegno della squadra di progettisti di Planetaria Hotels, completano l’atmosfera interna.



Oltre ai complementi d’arredo di Moroso, vi sono i complementi d’arredo e le finiture che portano la firma di altre aziende italiane: i comodini di Zanotta, l’arredo bagno a tutto colore di Ceramica Cielo, le rubinetterie di Ritmonio e le vasche Albatros e Rexa Design, gli elementi di design firmati Kartell, le lampade e i lampadari di Linea Light e Nemo, i pavimenti di Iris Ceramica e ceramiche Sant’Agostino, i vasi in ceramica di Keramo Ceramic e in cuoio di Airnova.



Le suite, di metratura non esagerata, hanno la possibilità di accesso sia dall’hotel sia da un ingresso indipendente, con check in remoto e dispongono tutte di angolo cucina e di zona bagno mista, con vasca e lavabi a vista sulla camera da letto. Gli ospiti delle suite hanno anche accesso a tutti i servizi dell’hotel.