Hyatt lancia un nuovo brand lifestyle con Fila

17:28

Hyatt Hotels Corp fa squadra con Fila per dare vita a un nuovo brand di lifestyle. Il gruppo alberghiero e il marchio di abbigliamento sportivo lanceranno infatti Fila House.

La prima apertura, si legge su Travel Weekly, è prevista a Shanghai.



L’hotel combinerà “un’espressione unica della storia, della cultura e della moda di Fila”, ha fatto sapere Brian Yiu, ceo di Fila China, e farà parte di un nuovo complesso di sedi dell’azienda Anta Sports Products, proprietaria del marchio Fila.



Il debutto dell’albergo è previsto per il 2024, come parte della collezione di boutique hotel indipendenti JdV by Hyatt.