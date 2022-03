BWH Group cresce in Trentino con un nuovo wellness hotel

12:05

Aprirà il 20 marzo con il brand BW Signature Collection ed è già prenotabile sui canali del gruppo l’Hotel Cima Rosetta, la new entry di BWH Hotel Group a San Martino di Castrozza, in Trentino. Si tratta di un nuovo wellness hotel di montagna ai piedi delle Pale di San Martino, il gruppo montuoso più esteso delle Dolomiti.

Le camere a disposizione sono 50 suddivise in Economy, Comfort – novità estate 2022 -, Deluxe e Junior Suite.

“Con BWH vogliamo aprirci ad un segmento di clientela nuovo, sfruttare la forza del brand su mercati internazionali oltre a beneficiare degli accordi di marketing e distribuzione che può assicurarci per esperienza e notorietà nel settore hospitality – dichiara Francesco Taufer proprietario dell’hotel –. Crediamo che la nostra struttura possa arricchire l’offerta del gruppo con il ventaglio di servizi, la tradizione nell’accoglienza e una location di eccezionale richiamo, unica nel suo genere: la stazione sciistica di San Martino di Castrozza, antica meta dei regnanti asburgici e luogo di eccezionale valore naturale per i suoi incomparabili percorsi a piedi, bici e d’arrampicata all’interno di un parco naturale protetto”.



I servizi

Tra i servizi tre ristoranti e la Spa Dolomiti Centro Benessere di 2000 mq. sia indoor che outdoor, dotata di due piscine interne, un percorso di 5 saune di diverse tipologie, un bagno turco e una vasca jacuzzi esterna da 10 posti.