BWH cresce in Liguria, new entry l'Oasi Hotel di Levanto

17:31

È l’Oasi Hotel di Levanto il nuovo boutique hotel che va ad arricchire l’elenco di strutture Sure Hotel Collection by Best Western, uno dei brand di BWH Hotel Group Italia.

Situato a pochi passi dal centro storico di Levanto, a 350 metri dalla spiaggia in una location ideale per visitare le Cinque Terre e tutto il Levante Ligure, l’Oasi Hotel, Sure Hotel Collection by Best Western dispone di 14 camere, ognuna di esse contraddistinta da colori e design differenti. Le stanze al piano terra offrono accesso diretto al giardino.



“Far parte di un network come BWH Hotel Group Italia rappresenta un’ottima opportunità per raggiungere nuovi mercati nell’arco di tutto l’anno - afferma Silvia Moggia, manager dell’hotel -. Noi portiamo in dote un albergo con una personalità forte in una location nota e di grande attrazione”.



Esperienze sul territorio

A disposizione degli ospiti in camera, smartphone con connessione gratuita e chiamate internazionali illimitate, smart TV con app tra cui Netflix e Spotify, servizio concierge, prestito di biciclette e attrezzature per la spiaggia e visite guidate. Ma gli ospiti possono anche vivere esperienze quali cooking class, passeggiate con aperitivo, sedute di yoga in giardino, degustazioni in vigna e molte altre attività create in base alle richieste degli ospiti. Punto di forza di Oasi Hotel è l’offerta food & beverage: la prima colazione con prodotti biologici e del territorio e le proposte à la carte per pranzo e cena al Ristorante L’Oasi, a 200 metri dall’albergo, con menù a base di pescato fresco cucinato al momento.