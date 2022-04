Palladium Hotel Group alla conquista del mice

12:36

Obiettivo mice per Palladium Hotel Group. Come spiega Federica Ariano, sales executive del gruppo, “il segmento ha una sua forza commerciale, che in Europa si traduce nel 7-10% sui diversi marchi”.

Il Grand Palladium Sicilia ha degli spazi ad hoc, ragion per cui il congressuale - sebbene vada ancora a rilento - è un focus fondamentale. “Anche all'Hard Rock Hotel Tenerife crediamo in questo target”, conclude Bruno Bedda, sales & marketing manager Hard Rock Hotel Tenerife. “Abbiamo lanciato delle experience legate alla musica ma declinate sul mice, trasformandole in team building, momenti attivi ed educativi così da proporre qualcosa di innovativo”. G. G.