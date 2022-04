Tivoli Hotels sbarca in Cina, new entry di lusso a Chengdu

14:01

Il gruppo portoghese di strutture di lusso Tivoli Hotels & Resorts sbarca in Cina. La new entry è Tivoli Chengdu at Cultural Heritage Park, un 5 stelle di 201 camere che si trova all’interno dell’International Intangible Cultural Heritage Park di Chengdu e permette ai suoi ospiti di accedere direttamente alle sale espositive del parco.

Sei le opzioni di ristorazione, a cominciare dal ristorante portoghese Casa de Fados, che prepara anche il brunch domenicale in stile europeo, oltre a servire ogni giorno piatti mediterranei di pesce. Tra i ristoranti anche quello cinese Tihong, mentre al Café 1933 gli chef propongono cucina internazionale, con attenzione alle specialità del Sud-Est asiatico. La Lobby Lounge, poi, offre pasti occidentali leggeri e tè serviti nell’antica sala da tè adiacente.



I servizi

Tra i servizi il Kids’ Garden di 800 mq con baby sitter e animazione per i piccoli, un centro benessere, la Anantara Spa e una piscina di prossima apertura. La struttura, aggiunge TravelMole, dispone inoltre di uno Sky Bar con vista panoramica sul parco, che serve i classici cocktail di Tivoli. A pochi passi la linea 4 della metropolitana di Chengdu, che fornisce un facile accesso ad attrazioni come il Vicolo Ampio e Stretto, il Palazzo Qingyang e Piazza Tianfu. L'aeroporto di Chengdu Shuangliu si trova invece a 19 km di distanza.

Tivoli Hotels & Resorts fa parte di Minor Hotels e gestisce 16 strutture in Portogallo, Brasile, Qatar e adesso anche Cina.