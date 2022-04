Ria Hotels firma in Puglia il primo Albergo della Felicità

15:09

È un boutique hotel particolare quello che arricchisce la collezione pugliese di Ria Hotels, una struttura che il resident manager Roberto Di Fiore definisce “il primo Albergo della Felicità d’Italia”. Stimo parlando del Relais San Martino, un 4 stelle che nasce a Taviano, nel Salento, da una dimora storica del ‘700 e che ha una peculiarità: l’attenzione al benessere di corpo, mente e spirito.

“I servizi - spiega Di Fiore - vengono curati da un gruppo di professionisti del settore benessere e si basano su 5 pilastri della sfera umana: il sonno, il relax, la nutrizione, l’energia vitale e la bellezza naturale”.



Il ristorante etico

La struttura dispone di 33 camere e suite, un agrumeto secolare, una piscina, un'area fitness e un lido balneare convenzionato a Gallipoli e servito anche con navetta, oltre a un ristorante etico inserito nella guida Gambero Rosso, ‘A Casa tu Martinu’.



“L’Albergo della Felicità - continua il manager - si ispira alla Filosofia della Felicità, pubblicata dal gruppo Ria Hotels secondo la quale la felicità non si trova, ma si costruisce con un impegno quotidiano che può cominciare anche in viaggio”. Il relais organizza anche escursioni nel territorio ed esperienze in mare e ha in programma per giugno quattro ‘Retreats’ con moduli che coniugano il meglio dell’ospitalità salentina alla felicità dell’essere umano: longevity retreat, energy fitness retreat, beauty retreat ed mental health retreat.