Hilton: nel piano d'espansione europeo anche due strutture a Bologna e Venezia

09:20

Hilton ha annunciato l’apertura di sei hotel all’interno dei suoi brand focused service in Italia, Germania, Regno Unito e Polonia.

Venezia, Bologna, Berlino, Potsdam, Plymouth e Szczecin: in queste località si troveranno i nuovi hotel, che andranno ad unirsi a più di 60 Hilton Garden Inn e 100 Hampton by Hilton attualmente aperti nel vecchio continente.

Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa, Hilton, ha spiegato: “Hilton Garden Inn e Hampton by Hilton sono i marchi Hilton che registrano la crescita più veloce, con oltre la metà delle strutture in pipeline. Hilton ha dato vita a uno dei modelli franchise di maggior successo nel settore hospitality in Europa, che a oggi conta 350 hotel aperti attualmente con i nostri partner di fiducia e oltre 170 hotel in pipeline. Hilton Garden Inn e Hampton by Hilton godono di un ampio consenso da parte dei nostri ospiti e hanno registrato un alto livello di apprezzamento in una grande varietà di location, da quelle regionali alle capitali, da aeroporti a stadi, costituendo un’occasione interessante per gli investitori”.



Lo scorso anno Hilton ha inaugurato 23 Hilton Garden Inn e Hampton by Hilton in Europa, anche in nuovi mercati come il Galles, con Hilton Garden Inn Snowdonia, e la Lettonia, con il nuovissimo Hampton by Hilton Riga Airport.

Con aperture previste in diverse città come Bologna, Szczecin, Potsdam e Plymouth, i due marchi portano avanti l’espansione in nuove destinazioni regionali europee, rafforzando al contempo la loro presenza in città più grandi come Venezia e Berlino.



In particolare, l’Hilton Garden Inn Bologna North sarà la prima struttura Hilton a Bologna. L’hotel offrirà 130 stanze, 4 sale conferenze, una palestra e 80 posti auto esterni e sarà situato nell’area industriale di Quarto Inferiore. Con l’apertura prevista nella primavera 2023, la struttura opererà tramite un accordo di franchise con Piazza Hotels & Residences.



Venezia accoglie invece il primo Hampton by Hilton, in seguito a un accordo di franchise con Apex Alliance. La struttura sarà situata sull’isola del Tronchetto, con Piazzale Roma a soli 4 minuti con gli shuttle People Mover. Previsto per la primavera 2024, Hampton by Hilton Venice Tronchetto, con le sue 324 stanze, sarà uno dei più grandi in città, con un’area colazioni e bar, due sale conferenze, un fitness centre e una work zone dedicata.